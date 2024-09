A canoagem brasileira conquistou mais uma medalha na etapa da Copa do Mundo de Canoagem Slalom, disputada na cidade La Seu d'Urgell, na Espanha. Após a prata de Mathieu Desnos, na prova do K1 masculino, foi a vez de Pepê Gonçalves subir no pódio na disputa do caiaque cross, neste domingo (21), e receber a medalha de bronze.