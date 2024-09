O brasileiro Evanílson desperdiçou um pênalti na derrota do Bournemouth, em casa, para o Chelsea, por 1 a 0, neste sábado (14), em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, o time de Londres chegou aos sete pontos e está na sétima colocação, enquanto o adversário acumula cinco, em 11º lugar.