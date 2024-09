O Atlhetico-PR já tem um novo comandante para o restante da temporada. E trata-se de um velho conhecido da torcida. O ex-meia argentino Lucho González, que defendeu as cores do clube e ainda exerceu a função de auxiliar técnico,foi oficializado nesta terça-feira (24) para a vaga do uruguaio Martín Varini, demitido após o 0 a 0 com o Criciúma.