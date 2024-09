Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, foi punido nesta quinta-feira (26) com dois jogos de suspensão pelos gestos obscenos feitos em partida diante do Flamengo, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 7 de agosto. O treinador foi julgado pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).