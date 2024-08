Em busca de recuperação Notícia

São José calcula prejuízo de mais de R$ 1 milhão com rebaixamento à Série D

Com apenas nove pontos na no Brasileirão Série C, time do bairro Passo D'Areia teve o descenso decretado com duas rodadas de antecedência

15/08/2024 - 07h00min Atualizada em 15/08/2024 - 14h13min