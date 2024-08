Patryck, lateral do São Paulo, teve a fratura da clavícula constatada em exames médicos nesta segunda-feira. O jogador foi atendido ainda em campo no segundo tempo da partida contra o Palmeiras neste domingo, após dividida com Estêvão, em que o jogador chegou a ficar desacordado pelo impacto da queda no gramado. A expectativa é de que ele receba alta do Hospital Albert Einstein, para onde foi levado de ambulância, o mais breve possível.