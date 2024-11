O Botafogo terá um desfalque de peso na partida diante do Vitória, sábado, no Engenhão, pela 35ª rodada do Brasileirão. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira confirmou a expulsão do atacante Luiz Henrique após o empate sem gols com o Atlético-MG, após flagrar no vídeo do VAR que o camisa 7 arremessou uma garrafa em seguranças do estádio Independência na confusão próxima aos vestiários.