Morre Silvio Santos, apresentador 'peitou' Globo com programas e transmissões no SBT

Silvio Santos, que morreu neste sábado, aos 93 anos, deixa um legado de investimentos no esporte, tanto nas transmissões do SBT, quanto em patrocínios aos clubes brasileiros. Desde investimento na compra dos direitos das competições para que a emissora possa transmitir e peitar a Globo, criação de torneios do zero, até ser 'agraciado' ao ter a logomarca do SBT estampada de graça na final do Campeonato Brasileiro de 2000, o Estadão relembra o marco que o apresentador deixou no esporte brasileiro.