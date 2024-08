Foi com emoção que o Internacional encerrou seu longo jejum de 12 partidas sem vencer na temporada. Com direito a dois pênaltis perdidos, o time da capital gaúcha conseguiu a virada por 2 a 1, diante do Juventude, nesta quarta-feira, no Beira Rio, em Porto Alegre, em jogo atrasado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi remarcado por causa da tragédia que atingiu o estado do Rio Grande do Sul no primeiro semestre.