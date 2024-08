Oito meses após a morte de Zagallo, ainda correm processos na Justiça pelo inventário do ex-jogador e ex-treinador da Seleção Brasileira. Uma cuidadora exigiu retorno financeiro em ação trabalhista que corre no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, aberta em abril deste ano. De acordo com a enfermeira, ela não tinha condições adequadas para descanso na casa de Zagallo.