O corpo do jogador Juan Izquierdo, que teve um mal súbito durante a partida contra o São Paulo no Morumbi, pela Libertadores, e que morreu na terça-feira (27), chegou a Montevidéu. A aeronave da Força Aérea do Uruguai pousou por volta da meia-noite da quinta-feira (29), três horas depois de outro avião militar chegar com os familiares do atleta.