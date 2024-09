Beatriz Haddad Maia começa a escrever seu nome na história do US Open. Em sua quarta participação no último Grand Slam do ano, pela primeira vez conseguiu alcançar a terceira rodada. E o feito veio em grande estilo na quinta-feira (29), com vitória arrasadora sobre a espanhola Sara Sorrimes Tormo, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1 em apenas 1h14min. A adversária será a russa Anna Kalinskaya, 15ª do ranking, no sábado (31).