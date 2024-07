Líder do ranking mundial, Jannik Sinner precisou de três tie-breaks para superar o compatriota Matteo Berrettini na segunda rodada de Wimbledon. Em grande disputa de 3h43min, com algumas trocas de pontos sensacionais, levantando o público, o número 1 do mundo se garantiu com vitória por 3 sets a 1, parciais de 7/6 (3), 7/6 (4) 2/6 e 7/6 (4).