O russo Daniil Medvedev, número 5 do mundo, sofreu mais do que o esperado, mas venceu o francês Alexandre Müller (102º) de virada nesta quarta-feira (3) e avançou à terceira rodada de Wimbledon. O jogador de 28 anos venceu por 3 sets a 1, com parciais de 6/7 (3), 7/6 (4), 6/4 e 7/5, em três horas e 28 minutos de partida.