Fique ligado Notícia

"Sem Filtro": saiba onde assistir ao programa

Apresentado por Marco Aurélio Souza e com as participações do comentarista Diogo Olivier e dos identificados Vini Moura e Queki, programa vai ao ar todos os dias às 19h, no canal de GZH do YouTube e na Rádio Gaúcha, no app de GZH

10/07/2024 - 12h41min