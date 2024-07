As quartas de final da Divisão de Acesso começaram neste domingo (14) com duas partidas. Na Boca do Lobo, o Pelotas venceu o Glória por 2 a 0 e abriu boa vantagem por uma vaga na semifinal. No outro mata-mata, em Frederico Westphalen, União-FW e Monsoon empataram em 1 a 1.