Olimpíada busca transição para público jovem com breaking e modalidades que focam criatividade

O maior evento esportivo do planeta vai ter início oficialmente nesta sexta-feira, em Paris, em busca de uma constante renovação em seu público. Além das competições consagradas ao longo de sua história, como as provas de atletismo, os Jogos Olímpicos deste ano dão espaço cada vez mais para modalidades que se destacam pela criatividade e pela arte, de olho em uma fatia generosa de novos fãs do esporte. Dentre as dezenas de modalidades, que contarão com cerca de 11 mil atletas, duas chamam a atenção: o breaking e a canoagem slalom extremo.