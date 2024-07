O sérvio Novak Djokovic mostrou na estreia de Wimbledon que chega forte para a disputa do Grand Slam inglês. Depois de deixar claro que só disputaria a competição caso estivesse em boas condições físicas, a vitória sobre o tcheco Vit Kopriva não deixa dúvidas. O ex-líder do ranking fez tranquilos 3 a 0, com parciais de 6/1, 6/2 e 6/2, após 1h58min de partida.