O tenista espanhol Rafael Nadal, atual 261º do ranking mundial, foi derrotado pelo português Nuno Borges, 51º, neste domingo (21), na final do ATP 250 de Bastad, na Suécia. Foi o último torneio antes dos Jogos Olímpicos de Paris. Borges fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em menos de uma hora e meia para garantir seu primeiro troféu no circuito da ATP.