Um momento histórico aconteceu nos Jogos de Paris. Zhiying Zeng, ou Tia Tania, chegou a vencer o primeiro set no tênis de mesa contra a libanesa Mariana Sahakian, na estreia no torneio de simples. Mas a adversáriaa libanesa Mariana Sahakian, foi superior e venceu a partida por 4 a 1 (4/11, 14/12, 11/5, 11/3 e 11/8). Representante do Chile, aos 58 anos, Zeng realizou, mesmo na derrota, um sonho que havia sido guardado há quase quatro décadas.