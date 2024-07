As semifinais da Divisão de Acesso envolvem três equipes tradicionais do interior do Estado, de passagens históricas pela Primeira Divisão, e um novato que recém está dando os primeiros passos de sua história. Com o “caminho traçado”, o Monsoon quer superar o Passo Fundo no jogo decisivo deste domingo, às 15h, e ser o quarto time de Porto Alegre na Série A do Gauchão.