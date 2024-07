Em jogo com cara de final, Espanha e Alemanha se enfrentaram em Stuttgart valendo vaga na semifinal da Eurocopa. Após igualdade no tempo normal, com 1 a 1 no placar, Mikel Merino fez o gol da classificação espanhola com uma cabeçada para a história. Os alemães se despedem da Euro 2024 com mais uma eliminação precoce, que marca o fim da carreira de Toni Kroos como jogador de futebol.