Endrick está confirmado como titular da Seleção Brasileira, no lugar de Vinicius Junior, para a partida deste sábado (6), contra o Uruguai. O confronto válido pelas quartas de final da Copa América será a primeira oportunidade do jovem como titular pela amarelinha na carreira. A revelação foi feita pelo técnico Dorival Júnior na entrevista coletiva da tarde desta sexta-feira (5) no Allegiant Stadium, local do confronto.