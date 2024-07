A Colômbia vai encarar a Argentina na final da Copa América. Os colombianos eliminaram o Uruguai, na semifinal, nesta quinta-feira, no Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos. A decisão será no domingo, às 21h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. No mesmo horário, mas um dia antes, os uruguaios disputam o terceiro lugar contra o Canadá no estádio que recebeu o jogo desta quarta-feira.