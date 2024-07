Considerada uma das melhores ponteiras do vôlei mundial e capitã da seleção brasileira, Gabi está de clube novo para a próxima temporada. Depois de cinco anos defendendo as cores do forte VakifBank Istanbul, da Turquia, ela foi oficializada nesta quarta-feira (3) no italiano Conegliano, da Itália, que a definiu como "pérola brasileira".