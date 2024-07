Em um jogo muito abaixo tecnicamente, a Ponte Preta ficou no empate sem gols com o Brusque nesta sexta-feira, pela 14ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida foi realizada no Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC), com um gramado muito ruim e que só contribuiu para um futebol de baixa qualidade.