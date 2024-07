Bronny James, filho do astro da NBA LeBron James, teve neste sábado (6) uma estreia discreta pelo Los Angeles Lakers, na derrota da equipe por 108 a 94 para o Sacramento Kings. A partida foi válida pela Summer League, que envolve uma série de competições de pré-temporada na qual as equipes da NBA, geralmente competem com elencos formados por rookies, jogadores que estão na sua segunda temporada e agentes-livres