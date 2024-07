A conquista do título de Wimbledon, seu segundo Grand Slam da carreira após ganhar Roland Garros em 2021, recolocou Barbora Krejciková entre as melhores do tênis feminino. A tcheca, que já foi segunda do mundo, em fevereiro de 2022, ganhou 22 posições no ranking da WTA anunciado nesta segunda-feira (15), alcançando a 10ª colocação.