A tenista tcheca Marketa Vondrousova, número 6 do mundo e atual campeã de Wimbledon, foi eliminada na primeira rodada do torneio londrino nesta terça-feira (2), pela jovem espanhola Jessica Bouzas (83ª), de 21 anos, que fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em uma hora e sete minutos na quadra central do All England Club.