O atual campeão de Wimbledon vai disputar a final do Grand Slam novamente em 2024. O espanhol Carlos Alcaraz venceu o russo Daniil Medvedev por 3 sets a 1, em 2h55min de partida na quadra principal do torneio. As parciais foram 6/7 (1/7), 6/3, 6/4 e 6/4.