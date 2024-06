O alemão Alexander Zverev teve de batalhar muito por cada ponto, mas está nas semifinais de Roland Garros pelo quarto ano seguido, na qual terá pela frente Casper Ruud pela segunda edição consecutiva e buscará vingança. O norueguês não precisou entrar em quadra após desistência do atual campeão, Novak Djokovic. A vaga do número 4 do mundo veio em vitória por sets diretos diante do australiano Alex De Minaur, parciais de 6/4, 7/6 (5) e 6/4 após 3h02min de partida.