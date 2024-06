Campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023, o Vitória ainda não sabe o que é ganhar no Brasileirão. Nesta terça-feira, em um dos jogos que abriu a oitava rodada, o time baiano ficou no empate por 1 a 1 com o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.