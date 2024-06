O grego Stefanos Tsitsipas, número 9 do mundo, se recuperou após começar atrás no placar e venceu de virada neste domingo (2) o italiano Matteo Arnaldi, 35º do ranking, por 3 sets a 1, parciais de 3/6, 7/6 (4), 6/2 e 6/2 conseguindo assim se classificar para as quartas de final de Roland Garros.