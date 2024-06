As primeiras tenistas classificadas para as quartas de final de Roland Garros foram conhecidas neste domingo (2) e duas das principais favoritas deram show em quadra. Atual bicampeã e líder do ranking, a polonesa Iga Swiatek avançou com uma bicicleta (duplo 6 a 0) diante da russa Anastasia Popatova, enquanto a norte-americana Coco Gauff, terceira favorita, desperdiçou apenas três games para acabar com a empolgação da italiana Elisabetta Cocciaretto, que na primeira rodada havia derrotado a brasileira Bia Haddad Maia.