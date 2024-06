O relógio marcava 3h08min da madrugada de domingo em Paris, 22h08min da noite do sábado (1º) no Brasil, quando Novak Djokovic garantiu sua classificação para as oitavas de final do Aberto da França. Em uma batalha de 4h29min de duração, na quadra Philippe-Chatrier, a principal de Roland Garros, ele derrotou o italiano Lorenzo Musetti por 3 a 2, parciais de 7/5, 6/7 (6), 2/6, 6/3 e 6/0 e agora vai enfrentar o argentino Francisco Cerúndolo para seguir sonhando com seu 25º título de Grand Slam.