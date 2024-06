O campeão olímpico em 2016 e bronze em 2020 Thiago Braz obteve, nesta quarta-feira (26), uma liminar na Corte Arbitral do Esporte (CAS) e vai poder participar do Troféu Brasil de Atletismo para tentar alcançar o índice olímpico do salto com vara para os Jogos de Paris. A competição acontece entre os dias 27 e 30 de junho em São Paulo.