A cazaque Elena Rybakina avançou sem dificuldades para as quartas de final de Roland Garros. Nesta segunda-feira (3), ela derrotou a ucraniana Elina Svitolina, 19ª do mundo, com parciais de 6/4 e 6/3, em apenas 69 minutos. O jogo abriu a programação da quadra Philippe-Chatrier.