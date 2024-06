O italiano Jannik Sinner, número dois do ranking mundial, tomou um susto no primeiro set, mas demonstrou equilíbrio emocional para superar o francês Corentin Moutet, neste domingo (2), por 3 sets 1, com parciais de 2/6, 6/3, 6/2 e 6/1, após 2h41min de partida, e garantir vaga nas quartas de final em Roland Garros.