O búlgaro Grigor Dimitrov, número 10 do mundo, avançou para as quartas de final de Roland Garros neste domingo (2) pela primeira vez em sua carreira depois de eliminar o polonês Hubert Hurkacz, oitavo do ranking, por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (5), 6/4 e 7/6 (3).