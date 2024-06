O norueguês Casper Ruud, número 7 do mundo, venceu o americano Taylor Fritz, 12º do ranking, nesta segunda-feira (3) e avançou às quartas de final de Roland Garros para enfrentar o sérvio Novak Djokovic. O vice-campeão das duas últimas edições do Aberto da França fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (6), 3/6, 6/4 e 6/2, em 3 horas e 31 minutos de partida.