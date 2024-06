Depois do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, duas vezes eleito melhor do mundo, tecer críticas à Seleção Brasileira, o atacante Raphinha concedeu entrevista coletiva nos Estados Unidos e respondeu sobre as falas do ex-camisa 10 da equipe canarinha. O jogador do Barcelona, por inúmeras vezes, já falou que tem R10 como um dos seus maiores ídolos na carreira.