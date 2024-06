O jovem piloto Lorenzo Somaschini, de apenas 9 anos, morreu na segunda-feira (17), após acidente sofrido no autódromo de Interlagos, São Paulo. Ele caiu na saída da "curva do Pinheirinho" em um treino livre para a Júnior Cup, categoria de base que faz parte do Superbike Brasil — categoria do motociclismo, que emprega motocicletas modificadas de produção —, na última sexta-feira (14).