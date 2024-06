Grêmio e Inter voltam a campo pela 11ª rodada do Brasileirão sub-20, nesta quarta-feira (26). Às 15h, o Tricolor visita o Ceará, no CT Cidade Vozão, em Itaitinga, cidade próxima a Fortaleza. Mais tarde, às 16h30min, o Colorado recebe o Palmeiras, no CT do Caju, em Curitiba.