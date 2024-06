A japonesa Naomi Osaka conseguiu sua primeira vitória na grama em cinco anos nesta terça-feira (11), ao bater a belga Elise Mertens na primeira rodada do WTA 250 de s-Hertogenbosch, na Holanda. A ex-número 1 do mundo fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em uma hora e nove minutos.