A Copa América teve neste domingo (23) a estreia das seleções do Grupo C. No primeiro jogo da chave, os Estados Unidos venceram a Bolívia por 2 a 0, em partida disputada em Dallas. A próxima rodada do grupo ocorre quinta-feira (27), com o Panamá enfrentado os EUA, às 19h, e o Uruguai realizando confronto com a Bolívia às 22h.