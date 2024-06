O Gre-Nal é um dos poucos clássicos do futebol brasileiro com numeração própria. Não que seja tão utilizada no dia a dia, a contagem começou a aparecer nos anos 1980 através do radiojornalismo esportivo gaúcho. Até o momento, 441 partidas foram disputadas entre Grêmio e Inter, pelas mais variadas competições estaduais, nacionais e continentais.