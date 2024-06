A NBA realizou nesta quarta-feira (26) a primeira rodada do Draft, que é o processo de recrutamento de jovens jogadores para a principal liga de basquete do mundo. Assim como no ano passado, um francês foi a primeira escolha geral. Trata-se do ala Zaccharie Risacher, que atuou por uma equipe francesa antes de ser selecionado pelo Atlanta Hawks.