Mesmo com a janela de transferências fechada, o mercado do futebol brasileiro anda agitado nos últimos dias. Isso porque, no sábado (15), o Cruzeiro anunciou um acordo com o atacante Dudu, do Palmeiras. O fato surpreendeu o mundo da bola, visto que as tratativas entre os clubes e o atleta não era de conhecimento público. Porém, de lá pra cá, já ocorreram algumas reviravoltas, especialmente pelo lado do atleta, que, de acordo com o portal ge.globo, no dia seguinte, expressou o desejo em permanecer no Palmeiras.