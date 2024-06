Longa espera

Da exceção à paridade, as mulheres ganham espaço nos Jogos Olímpicos

Apenas em Londres-2012, com a inclusão do boxe feminino, que as mulheres passaram a competir em todas as modalidades na competição.

26/06/2024 - 10h14min Atualizada em 27/06/2024 - 13h57min