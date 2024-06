O CRB se reencontrou com o caminho das vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Diante do lanterna Guarani, o time alagoano fez o dever de casa neste sábado (22), no estádio Rei Pelé, e venceu o rival direto por 1 a 0, pela 12ª rodada, deixando a zona de rebaixamento.